Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: В настольных играх нашлась роскошь
Индия признала шахматы и «Монополию» люксовым товаром
Из-за этого игры подорожают
- Киран Стэйси
- / Financial Times
Власти страны признали шахматы люксовым товаром
Rajesh Kumar Singh / AP
Шахматы, «Монополия» и другие настольные игры могут подорожать в Индии почти на 20%, предупреждают производители. Это вызвано тем, что власти страны признали их люксовым товаром и собираются облагать новым высоким налогом на товары и услуги.
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