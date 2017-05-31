Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: В настольных играх нашлась роскошь

Индия признала шахматы и «Монополию» люксовым товаром

Из-за этого игры подорожают

Шахматы, «Монополия» и другие настольные игры могут подорожать в Индии почти на 20%, предупреждают производители. Это вызвано тем, что власти страны признали их люксовым товаром и собираются облагать новым высоким налогом на товары и услуги.

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