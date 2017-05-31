Индия признала шахматы и «Монополию» люксовым товаром

Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: В настольных играх нашлась роскошь

Власти страны признали шахматы люксовым товаром Rajesh Kumar Singh / AP

Шахматы, «Монополия» и другие настольные игры могут подорожать в Индии почти на 20%, предупреждают производители. Это вызвано тем, что власти страны признали их люксовым товаром и собираются облагать новым высоким налогом на товары и услуги.