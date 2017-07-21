Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Биржа для маленьких
Московская биржа поддержит небольшие компании
Вопрос в том, найдутся ли для таких эмитентов инвесторы
- Эмма Терченко
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Акции и облигации компаний будут включаться во второй и третий котировальные списки Московской биржи
Андрей Гордеев / Ведомости
Новый сегмент – «Сектор роста» – заработает с 24 июля для существующих минимум год компаний с годовой выручкой 2–10 млрд руб., сообщила управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. Партнерами биржи в проекте станут Фонд развития промышленности, Российский фонд прямых инвестиций, Корпорация МСП и Российский экспортный центр.
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