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Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Биржа для маленьких

Московская биржа поддержит небольшие компании

Вопрос в том, найдутся ли для таких эмитентов инвесторы

Новый сегмент – «Сектор роста» – заработает с 24 июля для существующих минимум год компаний с годовой выручкой 2–10 млрд руб., сообщила управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. Партнерами биржи в проекте станут Фонд развития промышленности, Российский фонд прямых инвестиций, Корпорация МСП и Российский экспортный центр.

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