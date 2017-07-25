Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Банкротство есть, наблюдения нет
Правительство одобрило новую процедуру реструктуризации при банкротстве
У должников может появиться альтернатива
- Елизавета Базанова
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Сейчас должник может подать только заявление о банкротстве, затем начинается наблюдение, объясняет арбитражный управляющий Евгений Семченко
Максим Стулов / Ведомости
Законопроект, позволяющий компаниям, над которыми нависла угроза банкротства, сохранить бизнес, одобрен комиссией по законопроектной деятельности, сообщило правительство.
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