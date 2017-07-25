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Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Банкротство есть, наблюдения нет

Правительство одобрило новую процедуру реструктуризации при банкротстве

У должников может появиться альтернатива

Законопроект, позволяющий компаниям, над которыми нависла угроза банкротства, сохранить бизнес, одобрен комиссией по законопроектной деятельности, сообщило правительство.

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