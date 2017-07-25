Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Макулатуры всем не хватит
Решение Китая закупать меньше вторсырья в США обвалило рынок макулатуры в России
Пострадают производители картона
- Ольга Адамчук
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Куда идет макулатура
Андрей Гордеев / Ведомости
На прошлой неделе Китай уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО), что к концу года перестанет покупать сырье, подлежащее вторичной переработке, у США. Европейские мусороперерабатывающие компании об этом уведомил Европейский институт перерабатывающей индустрии (ISRI), «Ведомости» ознакомились с документом, подлинность подтвердили два получателя рассылки.
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