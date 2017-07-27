ЦБ не снизит ключевую ставку – прогноз

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Эльвира Набиуллина обещала не повышать ставку Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров ЦБ в пятницу сохранит ключевую ставку, ждут аналитики и рынок. Ее сохранение на уровне в 9% ждут 12 из 21 опрошенного Reuters аналитика. Остальные девять считают, что регулятор все же пойдет на снижение ставки, но только на 0,25 п. п. На этот раз ЦБ воздержался от каких-либо сигналов рынку. А инвесторы восприняли это уже как сигнал и не стали закладывать понижение ставки в свой сценарий: доходности бумаг с погашением в 2020–2033 гг. остались в том же диапазоне, что и две недели назад, в то время как перед прошлым заседанием доходности бумаг опускались на 29 б. п.