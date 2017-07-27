Заработки россиян начинают падать задолго до выхода на пенсию

У мужчин в России доходы из-за возраста сокращаются быстрее, чем у женщин: уже в 45–55 лет они зарабатывают на 15% меньше, чем их коллеги 35–44 лет, а после 55 лет – еще на 22% меньше Андрей Гордеев / Ведомости

Когда россиянин достигает 45–55 лет, его заработок снижается на 15–20% из-за дискриминации по возрасту, выяснили исследователи Высшей школы экономики.

Если в развитых странах пик заработка человека приходится на 45–59 лет, то в России – на 25–44 года, посчитали они на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2004–2015 гг. У мужчин в России доходы из-за возраста сокращаются быстрее, чем у женщин: уже в 45–55 лет они зарабатывают на 15% меньше, чем их коллеги 35–44 лет, а после 55 лет – еще на 22% меньше. Женщины сталкиваются с возрастной дискриминацией, лишь достигнув пенсионного возраста: с 55 лет их заработки сокращаются по сравнению с более молодыми коллегами на 16%, с 65 лет – еще на 20%. Для сравнения: в США доход пожилых людей снижается лишь на 2,5%.

Заработки россиян начинают сокращаться даже раньше – примерно после 35–40 лет, спорит директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон, и это действительно российская особенность. Но утверждать, что в течение жизни они снижаются именно из-за возраста, нельзя, убежден он: с возрастом связаны многие другие факторы. Влияет и смена поколений – среди работников, вышедших на рынок труда недавно, больше людей с высшим образованием, выше уровень компьютерной грамотности, они могут работать в более высокооплачиваемых секторах, говорит Гимпельсон.

Пенсионеры набирают вес Сейчас доля россиян старше трудоспособного возраста (женщин от 55 и мужчин от 60 лет) составляет 25%, а к 2030 г. вырастет до 28%, указывают авторы доклада. Растет и доля работающих пенсионеров: с 1995 по 2015 г. среди мужчин 60–72 лет она выросла с 17 до 29%, а женщин 55–59 лет – с 31 до 54%.

Работодатели считают возрастных сотрудников менее продуктивными и креативными, и это отражается на уровне зарплат, пишут авторы исследования. Но научные исследования это опровергают: продуктивность не зависит от возраста. С 1994 по 2012 г. доля пожилых людей, считающих свое здоровье плохим или очень плохим, сократилась с 42 до 30%, доля пожилых людей без среднего образования – вдвое, тех, кто получил среднее или высшее образование, вдвое выросла. Но занятость пенсионеров примерно за тот же период выросла только на госпредприятиях со сравнительно низкими зарплатами – в сфере образования, здравоохранения, науки. В частном бизнесе возрастных людей немного и в таких компаниях можно урезать зарплату «по старости», отмечают авторы доклада, ее фиксированная часть у среднего работника не превышает 65%, а 35–40% – переменная часть, которую работодатель платить не обязан.

В ближайшие 10 лет российские компании столкнутся с ростом числа пожилых сотрудников, предупреждают исследователи (см. врез), и их дискриминация может обернуться дефицитом рабочей силы. Для возрастных работников нужно создавать особые условия труда, считают они: обучать и повышать квалификацию, снижать нагрузку и стресс – например, переводить на работу, требующую меньших усилий и ответственности, создавать «межпоколенческие» команды и привлекать пожилых работников в качестве наставников молодежи, предоставлять им гибкий график, чтобы снижение заработка компенсировалось наличием свободного времени.

Но даже при сокращении зарплаты на 20% такие работники останутся на рынке труда, возражает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, даже такая зарплата будет выше средней пенсии, существенно повысить уровень которой сейчас возможностей нет.

Чтобы заработки росли до пенсии, необходимо постоянное накопление человеческого капитала в течение всей трудовой жизни либо такие механизмы формирования зарплат, которые будут стимулировать работодателей платить больше людям в возрасте, а не начинающим, отмечает Гимпельсон. В большинстве развитых стран заработки растут до пенсионного возраста, а затем немного снижаются, но в России такие механизмы не действуют: человек зарабатывает в соответствии со своей производительностью труда, а у 30-летних она часто выше, чем у 50–60-летних.