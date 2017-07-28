Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Больше денег регионам

Правительство даст больше денег регионам

Но этого все равно не хватит для выполнения их обязательств и снижения долга

Правительство решило предоставить регионам в 2017 г. еще почти 100 млрд руб. в виде бюджетных кредитов. До сих пор в бюджете на этот год было предусмотрено только 200 млрд руб. бюджетных кредитов, а в 2018–2019 гг. и того меньше – до 50 млрд руб.

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