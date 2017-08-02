Швейцария не знает, куда деньги девать

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Некоторые политики предлагают забрать часть резервов ЦБ в суверенный фонд, чтобы он инвестировал в самой Швейцарии Michael Sohn / AP

Пытаясь ослабить франк, в который многие международные инвесторы вкладывались как в безопасный актив, центробанк Швейцарии покупал иностранные валюты и активы в них. В результате он накопил акции, облигации и денежные средства на $750 млрд. Это вызвало оживленные споры в стране: что делать с такой суммой и чьи это деньги вообще?

Пока центробанк хранит эти средства и инвестирует за рубежом, но не в Швейцарии. Так, на конец марта ему принадлежали акции Apple на $2,7 млрд. Некоторые политики и многие экономисты считают, что необходимо создать отдельный суверенный фонд, который бы инвестировал значительную часть этих денег в Швейцарии.