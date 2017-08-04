Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: ЦБ может открыться рынку

Банку России предложат работать, как ФРС

Начать публиковать протоколы заседаний совета директоров

Предложение раскрывать дополнительную информацию о решениях ЦБ по ключевой ставке будет вынесено на рассмотрение Национального финансового совета (коллегиальный орган ЦБ). С такой идеей выступил вице-президент ассоциации «Россия», бывший зампред ЦБ Александр Хандруев, и поддержал член совета, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

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Комментарии  ()
FRANK2
02:25 04.08.2017
Банку России (Набиулина-Шу валов) необходимо научится быть патриотами(национальным)... а не личновыгодниками и кор..ми, а ФРС им никогда не быть, потому, что у же такое есть...Вопрос к "ФРС "Набиулина-Шу валов", а сколько стоит реновация Собянина... и кто выгодоприобретатель и бинефициар?...
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