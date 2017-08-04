Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: ЦБ может открыться рынку
Банку России предложат работать, как ФРС
Начать публиковать протоколы заседаний совета директоров
- Елизавета Базанова
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ЦБ может открыться рынку
А. Гордеев / Ведомости
Предложение раскрывать дополнительную информацию о решениях ЦБ по ключевой ставке будет вынесено на рассмотрение Национального финансового совета (коллегиальный орган ЦБ). С такой идеей выступил вице-президент ассоциации «Россия», бывший зампред ЦБ Александр Хандруев, и поддержал член совета, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
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