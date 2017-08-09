Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Картель бизнеса и власти
ФАС мобилизовала силовиков для борьбы с картелями
Пока основные силы ведомство тратит на борьбу с соглашениями малого и среднего бизнеса
- Елизавета Базанова
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Чтобы лучше выявлять картели, антимонопольным органам помогут силовики
Андрей Гордеев / Ведомости
Новый орган будет создан Федеральной антимонопольной службой (ФАС) совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом при участии Генпрокуратуры. Такое поручение дал президент Владимир Путин. До 1 октября ФАС и силовики должны разработать общую программу выявления и пресечения картелей. А правительство в тот же срок – подготовить проекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за создание картелей и деятельность, связанную с ними.
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