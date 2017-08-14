Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Инфляция не стареет
Пенсионеры разгоняют рост цен в глобальной экономике
В мире становится слишком много «чистых потребителей», предупредил Банк международных расчетов
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Пенсия – повод порадовать себя
Universal Images Group
Старение населения может привести к неожиданным последствиям, среди них – ускорение инфляции, пришли к выводу эксперты Банка международных расчетов (BIS).
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