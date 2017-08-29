Концессии избежали угрозы превратиться в госзакупки

ФАС проиграла судебный процесс, но менять свои взгляды на концессии не намерена

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Решение угрожало 40 проектам, включая «Платон», платную автодорогу Москва – Петербург и ЦКАД, рассказывали консультанты А. Гордеев / Ведомости

Речь о внедрении своеобразной инфраструктурной ипотеки, когда объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит», – описывал в начале июня президент Владимир Путин новую модель частных инвестиций в инфраструктуру. Очень, впрочем, похожую на обычные концессии, против которых выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), удивлялись тогда участники рынка.