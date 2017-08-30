Мировая экономика
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Президент ответит за слова

Эмманюэль Макрон готовится представить трудовую реформу

Профсоюзы опасаются, что президент Франции нарушит свои обещания

Макрон потратил недели на то, чтобы влиятельные профсоюзы поддержали предлагаемые им реформы трудового законодательства. Правительство готовится представить окончательный вариант в четверг. Но Макрон знает, что при первых же признаках предательства профсоюзы выступят против и воспользуются его снижающимся рейтингом. «Сейчас настроение как накануне сражения, – отмечает Жером Фурке, который руководит политическими опросами Ifop. – Макрон избран недавно и сохраняет определенную легитимность, но медовый месяц позади, и недовольство растет».

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