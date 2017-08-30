Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Президент ответит за слова
Эмманюэль Макрон готовится представить трудовую реформу
Профсоюзы опасаются, что президент Франции нарушит свои обещания
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Реформы рынка труда – центральная часть плана Макрона по ускорению экономики
Vadim Ghirda / AP
Макрон потратил недели на то, чтобы влиятельные профсоюзы поддержали предлагаемые им реформы трудового законодательства. Правительство готовится представить окончательный вариант в четверг. Но Макрон знает, что при первых же признаках предательства профсоюзы выступят против и воспользуются его снижающимся рейтингом. «Сейчас настроение как накануне сражения, – отмечает Жером Фурке, который руководит политическими опросами Ifop. – Макрон избран недавно и сохраняет определенную легитимность, но медовый месяц позади, и недовольство растет».
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