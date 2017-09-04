Минфин США увязал помощь жертвам «Харви» с потолком госдолга

На первое время Белый дом попросил конгресс выделить почти $8 млрд, но ущерб от урагана в Техасе может превысить $100 млрд Jonathan Bachman / Reuters

Министр финансов США Стивен Мнучин призвал конгресс повысить потолок госдолга одновременно с принятием пакета мер по оказанию помощи жертвам урагана «Харви». Если правительство не сможет продолжать занимать деньги на рынке, у него не хватит средств, чтобы в полном объеме профинансировать работы по восстановлению Техаса, заявил он.

В прошлом вопрос о потолке госдолга, который устанавливается законодательно, несколько раз вызывал противостояние между Белым домом и конгрессом. В 2013 г. правительству пришлось на 16 дней приостановить финансирование ряда ведомств и закрыть их, после чего стороны договорились приостановить действие ограничений на размер госдолга. Они были восстановлены в марте 2017 г. на отметке $19,8 трлн.

Мнучин ранее призывал повысить потолок до окончания финансового года в сентябре, потому что примерно в октябре министерство финансов, по собственным расчетам, исчерпает возможности по финансированию госструктур в полном объеме. Президент Дональд Трамп требовал, чтобы в федеральные расходы обязательно были включены ассигнования на строительство стены на границе с Мексикой. Однако сейчас администрация президента перестала на этом настаивать, сделав приоритетом помощь пострадавшему от «Харви» Техасу. «Если не поднять потолок долга, я не уверен, что мы найдем необходимые средства в этом месяце для восстановления Техаса», – сказал Мнучин Fox News.

Белый дом попросил конгрес выделить на первое время почти $8 млрд. Между тем, по словам губернатора Техаса Грега Эбботта, ущерб от «Харви» будет «гораздо больше», чем от урагана «Катрина» в 2005 г. Расходы федерального бюджета на помощь пострадавшим и восстановление разрушенного превысили тогда $120 млрд.

Топлива не хватает По данным S&P Global Platts на воскресенье, в Техасе не функционировали нефтеперерабатывающие мощности на 2,3 млн баррелей в день, или 13% от совокупных мощностей в США. Учитывая частичную приостановку некоторых заводов, эта цифра может быть ближе к 17%, уточнило агентство

Республиканцы неоднозначно восприняли идею увязать потолок госдолга и помощь Техасу. Марк Медоус, председатель консервативной организации Freedom Caucus, высказался против объединения этих двух вопросов. Однако многие законодатели не захотят выглядеть теми, кто мешает усилиям по оказанию помощи пострадавшим; по мнению аналитиков, это снизило вероятность противостояния ветвей власти и закрытия государственных ведомств после исчерпания возможности привлекать средства. «Учитывая важную роль правительства в оказанию помощи, общественная поддержка варианта с приостановкой его деятельности, скорее всего, будет ниже, чем до урагана», – считает Алек Филлипс, аналитик Goldman Sachs.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в выходные объявил, что город «открыт для бизнеса», поскольку во многих районах вода отступила. Однако работы по очистке города и восстановлению разрушенного только начинаются.

Концентрация объектов нефтегазовой инфраструктуры на территории, на которую обрушился ураган, – одна из самых высоких в мире. Многие НПЗ были закрыты и лишь сейчас начинают возвращать мощности в эксплуатацию. Colonial Pipeline сообщила, что планирует во вторник в полной мере восстановить работу трубопровода, по которому бензин с техасских НПЗ поставляется на восточное побережье.

Перевел Михаил Оверченко