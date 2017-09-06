Дешевые азиатские деньги проходят мимо Дальнего Востока

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Страны Азиатско-Тихоокеанского региона наращивают внешние инвестиции, в 2017 г. они могут достигнуть $120–170 млрд, но почти все эти деньги проходят мимо России, пишут аналитики InfraOne Владимир Смирнов / фотохост агентство ТАСС

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона наращивают внешние инвестиции, в 2017 г. они могут достигнуть $120–170 млрд, но почти все эти деньги проходят мимо России, пишут аналитики InfraOne в докладе, подготовленном для открывающегося в среду Восточного экономического форума. Количество инфраструктурных проектов с азиатскими инвесторами растет, но их все еще мало, и, хотя прямые иностранные инвестиции в регион в 2016 г. выросли на 58%, почти все эти деньги из Китая.

Потребности Дальнего Востока в инвестициях в инфраструктуру велики – почти половина от общероссийских, или более 1 трлн руб. к 2019 г. Но расходы бюджетов этих регионов на инфраструктуру не превышают 100 млрд руб. в год. Выход один – привлекать частный капитал, говорится в исследовании. Азиатские инвестиции в инфраструктуру дешевле российских в 1,5–2 раза при валютном финансировании и на 1–2% в рублях. Но сложные инструменты, с которыми привык работать азиатский рынок капитала, пока непонятны большинству инициаторов российских проектов, констатируют аналитики InfraOne.

Лидеры по цене Самые дорогие проекты Дальневосточного региона, по данным Национального центра ГЧП, – строительство «Обхода Хабаровска» (33,4 млрд руб.), моста через Амур в Благовещенске (19,2 млрд), объектов образования в Якутии (7,6 млрд), котельных в Приморском крае (5 млрд), реконструкция дороги Введеновка – Февральск – Экимчан в Амурской области (3,8 млрд).

Среди проблем – низкая окупаемость инфраструктурных проектов за счет платы с населения и необходимость федеральной поддержки, говорит председатель правления Национального центра ГЧП Павел Селезнев: она нужна проектам в сфере здравоохранения, аэропортовой инфраструктуры и морских портов. На Дальнем Востоке есть преимущества для инвесторов (льготы на территориях опережающего развития, Свободный порт Владивосток, субсидии), отмечает гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков, но предпринимателям не хватает опыта подобных проектов и, если они приступают к такому проекту впервые, их шансы ниже, чем у иностранных конкурентов за инвестиции.

Многие проекты недостаточно проработаны, но в среднесрочной перспективе рынок региона может стать сопоставимым с остальной Россией, считают аналитики InfraOne. За 2016 г. количество ГЧП-проектов в регионах на стадии реализации резко увеличилось – с 89 до 323, а к началу сентября – до 349 проектов на 61,9 млрд руб., говорит Селезнев. Это 14% от всех проектов в России, им досталось всего 5% от частных инвестиций в инфраструктурные ГЧП-проекты.

Почти все крупнейшие регионы ДФО поднялись в ГЧП-рейтинге (составляется центром): к примеру, Амурская область – на 22 ступени, Приморский край – на 26, Чукотский автономный округ – на 19 (17, 48 и 64-е места соответственно). В части регионов за год были определены отвечающие за ГЧП органы, созданы информационные ресурсы, но не во всех, указывают авторы рейтинга. Можно было бы создать специальный фонд или институт развития, который будет инвестировать в подготовку проектов и помогать их готовить, или расширить полномочия уже работающих структур, считает аналитик InfraOne Александра Галактионова. Портфель одобренных инвестиций ФРДВ уже достиг 32,7 млрд руб., но фонд специализируется на инвестициях не только в инфраструктуру, к тому же его средства почти исчерпаны – их может хватить лишь до середины 2018 г., а докапитализация обсуждается уже не один год, напоминают аналитики InfraOne

Хороших проектов на Дальнем Востоке мало, из-за того что нет однозначных стимулов для глав регионов или центров развития ГЧП – многие образованы в форме госучреждений, им проще и выгоднее показывать убыточность, чтобы не потерять бюджетное финансирование, говорит старший юрист Herbert Smith Freehills Роман Чураков.