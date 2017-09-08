Саудовская Аравия меняет план экономических реформ

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Принцу Мухаммаду ибн Салману придется умерить свои амбиции Saudi Royal Court

Саудовская Аравия корректирует план реформ спустя чуть более года после его обнародования. Это может означать, что Эр-Рияд признал некоторые цели «Плана национальной трансформации» (ПНТ) наследного принца Мухаммада ибн Салмана слишком амбициозными. С помощью программы принц хочет снизить зависимость экономики страны от нефти.

Первоначальный план предусматривал приватизацию государственных активов, создание 1,2 млн рабочих мест в частном секторе и снижение безработицы с 11,6 до 9% к 2020 г. Но в июле правительство начало работать над его изменением. В новой версии будут «изменены нынешние инициативы и добавлены новые», говорится во внутреннем документе, с которым ознакомилась Financial Times.

Некоторые реформы, которые были частью плана, теперь включены в другие программы, так как правительство хочет сделать план реформ более выполнимым. Как сказано в документе, временные рамки ПНТ ограничены 2020 г., но цели установлены также на 2025 и 2030 гг.

Женский ресурс Безработица среди женщин в Саудовской Аравии почти в 5 раз выше, чем среди мужчин, – не имеют работы около трети женщин трудоспособного возраста. Хотя среди выпускников университетов женщин больше, чем мужчин: 105 494 против 98 210 в 2016 г. Изменение ситуации – часть плана принца Мухаммада. Он хочет увеличить долю женщин, занятых в экономике, с 22 до 30%.

Частичная приватизация нефтяной госкомпании Saudi Aramco не входит в ПНТ, но критически важна для выполнения планов принца Мухаммада. В документе не было сказано, повлияет ли новая программа реформ на первичное публичное размещение 5% акций Saudi Aramco, которое запланировано на 2018 г. Но общая программа приватизации и такие инициативы, как предоставление доступного жилья и реформа финансового сектора, будут реализованы вне ПНТ различными министерствами.

Новый план реформ станет одной из 12 программ, необходимых для достижения целей, поставленных принцем Мухаммадом. «Это признание того, что многие из этих целей были слишком агрессивными и могли сильно повлиять на экономику», – говорит один из советников правительства.

Первоначальный план был представлен в июле 2016 г., и его контролировал совет по делам экономики и развития при принце Мухаммаде. Но, по словам другого советника правительства, изменение плана было неизбежным, учитывая то, что у громоздкой саудовской бюрократии было лишь чуть более трех лет для достижения целей.

Советники обеспокоены, что изменение плана может смутить инвесторов, которые и так волнуются из-за замедления экономики страны и политических интриг в королевской семье – в июне принц Мухаммад стал наследником престола вместо своего кузена. Кроме того, банкиры отмечают, что правительство сосредоточено на таких мерах, как повышение налогов и сокращение субсидий, а не на стимулировании экономического роста. По прогнозам Международного валютного фонда, темп роста ВВП страны замедлится с 1,7% в 2016 г. до 0,1% в этом году. «Гибкость – это здорово, но изменение целей на ходу нельзя назвать хорошей привычкой», – отмечает один из советников.

Новый план реформ будет сосредоточен на борьбе с бюрократией и повышении эффективности работы госслужащих, а также на повышении занятости женщин и поддержке малого и среднего бизнеса. Но полностью изменения станут известны в конце октября, когда чиновники должны представить окончательный вариант плана, говорится в документе.

Перевел Алексей Невельский