Нефтегазовый сектор и торговля помогли российской экономике ускориться во II квартале до роста на 2,5%

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Экономика вряд ли сможет так же порадовать во втором полугодии, как во II квартале Евгений Разумный / Ведомости

Многие экономисты ждали пересмотра данных по росту ВВП во II квартале в сторону снижения, но Росстат подтвердил свою оценку: экономика разогналась до 2,5% в годовом выражении. Это максимум с IV квартала 2013 г., после которого экономика резко сбавила обороты, а затем погрузилась в самую продолжительную за 20 лет рецессию. За все первое полугодие экономика в годовом выражении выросла на 1,5%.

Главный драйвер – увеличение цен на нефть и, как следствие, рост нефтегазового экспорта, который отчасти связан и с более холодной весной в России и за рубежом, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Это видно по чистым налогам, которые за II квартал выросли на 5%, росту добычи полезных ископаемых на 4,6% и транспортировки на 3,7% (в первом – рост на 1,6, 3,5 и 3,3% соответственно), продолжает он. Еще один фактор – увеличение продаж автомобилей, подстегнувшее торговлю, считает Тихомиров.

Во II квартале розничная и оптовая торговля ускорилась сразу на 4,7% после скромного роста на 0,2% в первом. Оптовая торговля начала вносить больший вклад в ВВП, указывал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. А помесячная динамика розницы показывает, что за II квартал она выросла всего на 0,7%, это значит, что компании наращивали запасы в связи с укреплением рубля и ожиданиями восстановления спроса, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Помог экономике также рост строительства – на 2,8% после серьезного падения на 4,5% в I квартале. Но всплеск связан с крупными инфраструктурными проектами: строительством моста через Керченский пролив и газопровода «Сила Сибири», говорит Тихомиров.

Структура роста очень удивляет и подтверждает, что во II квартале был скорее всплеск, а не переход экономики на новые темпы роста, считает Орлова. В III квартале погода еще может поддержать нефтегазовый сектор, но рост цен на нефть уже не поможет, говорит Тихомиров, замедляются и продажи автомобилей. Не поддержит во втором полугодии экономику и фактор базы, продолжает он.

Но продолжит расти строительство, также увеличится вклад финансового сектора – рост кредитования может подстегнуть экономику, ждет Тихомиров, хотя выше 1,6% ВВП все равно не вырастет за весь 2017 год. Часть факторов, поддержавших экономику во II квартале, могут повлиять на динамику и третьего, согласен Анатолий Шаль из JPMorgan, но и он ждет, что выше 1,7% за весь год экономика не вырастет (его прежний прогноз был всего на 0,1 п. п. ниже).

Более оптимистично оценивает перспективы второго полугодия Минэкономразвития – оно ждет, что рост ускорится за счет ипотечного кредитования. За весь год, согласно его новому базовому сценарию, экономика вырастет на 2,1%. Для роста выше 2% экономика в III–IV кварталах должна показать еще более позитивные данные, но вряд ли она сможет разогнаться сильнее, считает Орлова, скорее всего, в III квартале рост будет не таким большим, но более сглаженным – всей экономики, а не за счет нескольких секторов.