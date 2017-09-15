Госзакупки станут дешевле

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Гарантии подешевеют Евгений Егоров / Ведомости

Правительственный законопроект об уменьшении суммы залогов и банковских гарантий при госзакупках поддержал комитет Госдумы по экономической политике. По нему размер гарантии может быть уменьшен пропорционально стоимости выполненных поставщиком этапов работы. Это поможет снизить нагрузку на исполнителя контракта, но только если к нему нет претензий, пояснил замминистра финансов Алексей Лавров (цитата по ТАСС). Правда, из еще не принятого правила могут появиться исключения, их определит правительство. Например, если поставщик продает взаимосвязанные товары в комплекте, объясняет представитель Минфина: компания не поставила мониторы и пользоваться системными блоками невозможно.

Механизм позволит вернуть поставщику внесенный залог до завершения исполнения контракта, снизить стоимость гарантии и накладных расходов, перечисляет представитель Минфина. Сейчас средняя стоимость гарантии при закупках – около 3–4%, оценивает руководитель Ассоциации директоров по закупкам Андрей Черногоров, если проект будет принят, поставщик сможет уменьшить платеж за банковскую гарантию на 30%. Если госзаказчики будут активнее вводить поэтапную оплату, поставщики смогут исполнять контракты, не отвлекая свои деньги на минимизацию рисков, поддерживает министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков.

Но этапность приема поставки или услуги поддержат не все госзаказчики, опасается первый проректор ВШЭ Александр Шамрин: это увеличивает риски, ведь заказчику остается часть гарантии, но услугу или товар он еще не получает. Часто заказчиков интересует полная гарантия до конца контракта, а снять нагрузку с поставщика готовы лишь те, кто уверен в подрядчике.

Сейчас госконтракты расторгаются часто. Но доля истребованных госгарантий – менее 1%, рассказывает Черногоров, большинство расторгается по соглашению сторон: госзаказчики находят способы работать с уже проверенными поставщиками. Но поставщики все равно закладывают стоимость гарантий в цену контракта, поэтому государство теряет на системе гарантий больше. Логично сделать механизм гарантий более целевым, применив его к отдельным ситуациям, иначе проценты, которые забирают банки, ложатся дополнительным бременем на систему госзаказа, говорит Черногоров.

Важно, чтобы залоги не были меньше суммы аванса, которая находится в распоряжении подрядчика, тогда предложение не создаст рисков и существенно удешевит процесс участия бизнеса в госзаказе, говорит Шамрин. Бизнес будет активнее участвовать в контрактах сроком более года – в строительных, крупных инфраструктурных проектах, а также в проектах по созданию программно-аппаратных комплексов, заключает он.