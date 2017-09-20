Индивидуальным предпринимателям могут усложнить доступ к бюджетным деньгам

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Доступ индивидуальных предпринимателей к деньгам бюджета усложнится А. Гордеев / Ведомости

Подтверждать целевое использование бюджетных денег должны будут и индивидуальные предприниматели, следует из пояснительной записки к одобренному в понедельник проекту бюджета на 2018–2020 гг. («Ведомости» ознакомились с копией). Нужно распространить казначейское сопровождение на все деньги, предоставляемые из федерального бюджета. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».

Сопровождать госконтракты казначейство начало с 2016 г.: оплата каждого контракта более чем на 100 млн руб., по которому поступил аванс, проходит через его счет. Смысл механизма в контроле расчетов между заказчиком и поставщиком, напоминает гендиректор «РТС-тендера» Владимир Лишенков. Он позволяет отследить бенефициара исполнителя контракта: деньги со счета уходят только после проверки документов. Контроль все время ужесточается: с 2017 г. контролеры получили право выезжать на место, чтобы проверить результаты исполнения контракта, а в мае Минфин предложил обязывать поставщиков объяснять казначейству цены на их товары и услуги.

Индивидуальные предприниматели могут претендовать почти на любые госконтракты, говорит эксперт по закупкам экспертного совета при правительстве Георгий Сухадольский, возможно, этим пользовались компании, которые хотели избежать контроля через сопровождение. Но необходимость открывать счета в казначействе и рассчитываться через него может увеличить издержки для поставщиков, предупреждает Лишенков: кроме обязательного банковского счета возникает дополнительное звено в виде казначейства – это затягивает оплату по контрактам.

Также предпринимателям придется вести раздельный бухгалтерский и управленческий учет по каждому контракту, предупреждает гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов: многие процессы их работы станут сложнее и дороже, что может привести к увеличению стоимости контрактов и снижению уровня конкуренции. Представитель ФАС не ответил на запрос «Ведомостей».

Само же казначейство становится контролирующим монополистом за системой тендеров, опасается руководитель аналитического центра Ассоциации участников закупок Владимир Ястребов. Есть риск, что вслед за контролем за финансовыми потоками оно начнет навязывать схемы работы, определять «хороших» и «плохих» поставщиков, что навредит рынку, предупреждает он. Негативно оценивает предложение и вице-президент «Опоры России» Виктор Степанов: введение дополнительных условий усложнит участие малого бизнеса в тендерах.