Мировая экономика
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Глобализация против цен

Банк международных расчетов нашел объяснение низкой инфляции

Центробанкам следует учитывать его в своей политике

Несмотря на ускорение роста мировой экономики в этом году и продолжающееся снижение безработицы в развитых странах, инфляция не просто остается на низких уровнях. В 20 крупнейших экономиках она замедлилась до показателей 2009 г., когда мир пережил резкий экономический спад, последовавший за финансовым кризисом. Низкая инфляция остается главной причиной, по которой ведущие центробанки не спешат повышать процентные ставки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике