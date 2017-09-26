Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Глобализация против цен
Банк международных расчетов нашел объяснение низкой инфляции
Центробанкам следует учитывать его в своей политике
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Центробанкам в своей политике стоит учитывать влияние, которое глобализация и технологии, способствующие быстрому созданию и перемещению товаров и предоставлению услуг, оказывают на инфляцию
Krisztian Bocsi/Bloomberg
Несмотря на ускорение роста мировой экономики в этом году и продолжающееся снижение безработицы в развитых странах, инфляция не просто остается на низких уровнях. В 20 крупнейших экономиках она замедлилась до показателей 2009 г., когда мир пережил резкий экономический спад, последовавший за финансовым кризисом. Низкая инфляция остается главной причиной, по которой ведущие центробанки не спешат повышать процентные ставки.
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