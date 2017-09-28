Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Субсидии под замком

ВЭБ снова лишился бюджетных денег

Бюджет сократит поддержку банка уже в этом году

Субсидии ВЭБу из бюджета могут сократиться уже в этом году – на 42,4 млрд руб., следует из опубликованного проекта поправок к бюджету на 2017 г. Госкорпорация должна была получить 150 млрд руб., пока ей было выделено 107,6 млрд. Остальное исходя из поправок до нее может уже не дойти.

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