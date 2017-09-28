Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Субсидии под замком
ВЭБ снова лишился бюджетных денег
Бюджет сократит поддержку банка уже в этом году
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И без сокращения субсидий ВЭБ не планировал получить прибыль в 2017 г.
Е. Разумный / Ведомости
Субсидии ВЭБу из бюджета могут сократиться уже в этом году – на 42,4 млрд руб., следует из опубликованного проекта поправок к бюджету на 2017 г. Госкорпорация должна была получить 150 млрд руб., пока ей было выделено 107,6 млрд. Остальное исходя из поправок до нее может уже не дойти.
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