Экономика
Платный
Ольга Адамчук|Маргарита Папченкова
Правила
Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Гражданин инвестор

Россия предлагает паспорт в обмен на инвестиции в Дальний Восток

Но тем, кто слишком быстро продаст активы, придется его вернуть

Иностранцы, вложившие в развитие Дальнего Востока $10 млн и более, смогут получить гражданство России по упрощенной процедуре, следует из опубликованных поправок к закону «О гражданстве». Им не придется отказываться от гражданства другого государства, соблюдать требования к сроку проживания, сдавать экзамен на знание языка, подтверждать наличие законных доходов, следует из проекта.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике