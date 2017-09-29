Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Гражданин инвестор
Россия предлагает паспорт в обмен на инвестиции в Дальний Восток
Но тем, кто слишком быстро продаст активы, придется его вернуть
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По законопроекту для получения гражданства проинвестировать нужно не позднее чем за два года до подачи заявления на гражданство
Е. Разумный / Ведомости
Иностранцы, вложившие в развитие Дальнего Востока $10 млн и более, смогут получить гражданство России по упрощенной процедуре, следует из опубликованных поправок к закону «О гражданстве». Им не придется отказываться от гражданства другого государства, соблюдать требования к сроку проживания, сдавать экзамен на знание языка, подтверждать наличие законных доходов, следует из проекта.
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