Экономика
Платный
Бен Дамметт
Мировая экономика
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Пенсионные деньги улетают

Пенсионные деньги британцев инвестируют в объекты инфраструктуры

Инфраструктурный фонд GLIL хочет приобрести доли в аэропортах Бристоля и Бирмингема

В стремлении повысить доходность, не сильно увеличив риски, британские пенсионные фонды стали приобретать аэропорты, ветряные электростанции и прочие объекты инфраструктуры. Но им приходится соперничать с суверенными фондами и другими крупными институциональными инвесторами.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике