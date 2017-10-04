Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Пенсионные деньги улетают
Пенсионные деньги британцев инвестируют в объекты инфраструктуры
Инфраструктурный фонд GLIL хочет приобрести доли в аэропортах Бристоля и Бирмингема
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Yациональные и муниципальные органы власти испытывают нехватку средств и надеются, что инвесторы помогут им покрыть расходы на обновление дорог, мостов и других объектов
Wikipedia
В стремлении повысить доходность, не сильно увеличив риски, британские пенсионные фонды стали приобретать аэропорты, ветряные электростанции и прочие объекты инфраструктуры. Но им приходится соперничать с суверенными фондами и другими крупными институциональными инвесторами.
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