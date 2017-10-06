Период падения цен в России затянулся

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Инфляция может замедлиться даже до 2,5–3%, особенно с учетом укрепления цен на нефть, считает Кондрашов Андрей Гордеев / Ведомости

Такой инфляции не было с советских времен, удивляется главный экономист БКС Владимир Тихомиров. В сентябре цены снизились на 0,1% к августу, а в годовом выражении замедлились до 3%, сообщил Росстат. Привело к этому очередное падение цен на овощи и фрукты – на 6,9% к августу. Меньше прогнозов выросли и цены на некоторые непродовольственные товары, рассказывает экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков: например, подешевела электроника, спрос на которую в начале учебного года обычно высок. Сказалось укрепление рубля и сдержанное восстановление розничного кредитования, рассуждает он.

На 2 октября инфляция замедлилась еще сильнее – до 2,9%, отмечает Исаков, правда, затем в октябре цены вновь начнут расти, с коррекцией на сезонность в сентябре они уже выросли на 0,1%. В этом году разворот цен к росту произойдет позже, считает Тихомиров, из-за плохого урожая период дефляции оказался более длинным, чем обычно: не месяц, а два. Кроме того, сказывается состояние экономики, уверен он: падение реальных доходов несколько лет подряд снижает потребление, а значит и возможности производителей и ритейлеров повышать цены. Спрос остается слабым на протяжении уже полутора лет и все это время давит на цены, согласен ведущий эксперт Центра развития НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. Это внесло свой вклад в беспрецедентное замедление инфляции – с 16 до 3%, считает он, снижение спроса помогло ЦБ добиться ценовой устойчивости.