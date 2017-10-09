Проезд по ЗСД для легковых машин станет на 6% дороже
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С 14 октября тарифы за проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) на легковых автомобилях при оплате транспондером повышаются в среднем на 6%, сообщила в пятницу пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС, консорциум «ВТБ капитала», Газпромбанка, IC Astaldi). С 1 ноября оператор отменяет ежемесячную абонентскую плату за пользование транспондером (50 руб. в месяц, предусматривала скидку 10% от базового тарифа), все пользователи автоматически перейдут на базовый тариф «Транспондер». Для них предусмотрены тарифные опции. Например, водители легковых автомобилей смогут получить 10%-ную скидку за 100 руб. в месяц и безлимитный проезд – за 5000 руб. Для грузовиков эти опции стоят 200 и 15 000 руб. в месяц соответственно.
Цена проезда по транспондеру через весь ЗСД для легковых машин вырастет с 255 до 270 руб., сообщает МСС. При оплате наличными или банковской картой он обойдется в 500 руб. Для грузовых автомобилей цена составит 586 руб. (без транспондера – 750 руб.), для седельных тягачей и автопоездов – 766 и 1000 руб. соответственно.
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