За «Роснефть» вступилась корпорация МСП
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Корпорация МСП выступила на стороне «Роснефти» в ее споре с Минфином о том, следует ли при закупках госкомпаний у малых и средних предпринимателей вводить дополнительное препятствие – добровольную сертификацию. Корпорация МСП рассмотрела предложения госкомпании и согласна с ними, говорится в письме ее гендиректора Александра Бравермана министру экономического развития Максиму Орешкину.
«Роснефть» предлагает закрепить в законе право госкомпаний требовать добровольные сертификаты. Это может увеличить издержки: стоимость сертификатов доходит до 500 000 руб., говорили «Ведомостям» предприниматели. Цель у законопроекта была прямо противоположная: он готовится по поручению правительства для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к заказу госкомпаний, раскритиковал предложения «Роснефти» Минфин (письмо за подписью замминистра Андрея Иванова было направлено в Минэкономразвития). Некоторые заказчики уже устанавливают, по сути, заградительные требования к сертификации, этого нужно избежать, пояснял федеральный чиновник.
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