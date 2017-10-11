Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Нефть восстановила баланс
Нефть восстановила баланс
Вопреки прогнозам текущий счет оказался в III квартале профицитным. Курс рубля получил поддержку, но больше теперь зависит от потоков капитала, говорят экономисты
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ри снижении цен на нефть до $45/барр. рубль ослабнет до 61–62 руб./$, оценивает Полевой, при $55/барр. в конце 2017 – начале 2018 г. он, наоборот, может укрепиться
Евгений Разумный / Ведомости
Удивившая многих экономистов предварительная оценка счета текущих операций во II квартале пересмотрена – ЦБ сменил минус на плюс. Дефицит (такого не случалось во II квартале с 1998 г.) в $0,3 млрд пересмотрен на профицит в $2,8 млрд. В III квартале, по предварительной оценке, был профицит в $1,2 млрд, за девять месяцев – $26,6 млрд.
После оценки ЦБ по II кварталу чиновники и эксперты ждали дефицита текущего счета и в третьем. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов был минус $2,9 млрд.
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