Экономика
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Елизавета Базанова
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Нефть восстановила баланс

Нефть восстановила баланс

Вопреки прогнозам текущий счет оказался в III квартале профицитным. Курс рубля получил поддержку, но больше теперь зависит от потоков капитала, говорят экономисты

Удивившая многих экономистов предварительная оценка счета текущих операций во II квартале пересмотрена – ЦБ сменил минус на плюс. Дефицит (такого не случалось во II квартале с 1998 г.) в $0,3 млрд пересмотрен на профицит в $2,8 млрд. В III квартале, по предварительной оценке, был профицит в $1,2 млрд, за девять месяцев – $26,6 млрд.

После оценки ЦБ по II кварталу чиновники и эксперты ждали дефицита текущего счета и в третьем. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов был минус $2,9 млрд.

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