Иностранный бизнес ждет от Медведева ответа, что будет после выборов

Иностранные предприниматели готовы протянуть российской экономике руку помощи, если им будут заранее понятны правила игры DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK AFP

На встречах с председателем правительства иностранные предприниматели обычно жалуются на бюрократические проблемы, мешающие вести бизнес в России. Встреча 16 октября 2017 г. с иностранными инвесторами, вложившими в российскую экономику более $160 млрд, для действующего правительства последняя. И на сей раз бизнес больше волнуют более общие вопросы – будущая повестка российских властей, говорят опрошенные «Ведомостями» сотрудники международных компаний, входящих в Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ).

«Главное – четкие и ясные ориентиры», – надеется один из участников совета. Правительство и президент анонсировали реформы, над которыми трудятся сразу и само правительство, и Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, и Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова. А президент Владимир Путин объявил в прошлом году, что после президентских выборов возможна налоговая реформа. Однако ни об этой, ни о какой-либо другой реформе решения не только не приняты, но и обсуждаются они за закрытыми дверями.

Иностранный бизнес хочет уверенности, рассказывает другой участник совета: к любым изменениям можно адаптироваться, но они по крайней мере должны быть заранее известны, а еще лучше – понятны.

Правительство же ждет от иностранного бизнеса инвестиций и локализации производства.

Но само же устанавливает барьеры на пути капитала, следует из доклада КСИИ («Ведомости» ознакомились с копией доклада, подлинность содержания подтвердили два участника заседания). Компании уже много лет жалуются на это в докладах КСИИ, но устранить бюрократические барьеры чиновникам не удается.

Ключевым вопросом для нас станет экспорт и локализация, говорит вице-президент по устойчивому развитию бизнеса Unilever Ирина Бахтина. Недостаточно развито местное производство, есть претензии к качеству местной продукции, перечисляет препятствия сотрудник иностранной компании.

Что рекомендуют Рабочие группы КСИИ, как и в прошлые годы, составили рекомендации по 11 темам – от таможенного администрирования до энергоэффективности и развития Дальнего Востока. Например, они просят смягчить нормативы для сточных вод предприятий и доработать систему утилизации отходов.

Из-за слабого внутреннего спроса тем, кто локализовал производство в России, просто некуда сбывать свою продукцию, говорит замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников: реальные доходы падают, розница стагнирует, потребительский спрос остается слабым. Например, у автозаводов из-за падения спроса вдвое загрузка мощностей сократилась в среднем до 50%. Углублять локализацию без выхода на глобальные рынки экономически бессмысленно, говорил в интервью «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович: например, если строить завод по производству коробок передач, то, чтобы он окупался, их нужно продавать 2 млн шт. в год, а это весь российский рынок. Российский шинный завод Nokian – даже при снятии экспортных барьеров – не планирует наращивать мощности в России, говорит его представитель, концерн будет развивать производство в США, для североамериканского рынка. Мешает экспорту неразвитая инфраструктура, ориентированная на традиционный для России сырьевой экспорт, замечает Сальников, доля добавленной стоимости невелика, а импортных комплектующих в производстве – высока.

Иностранцы готовы увеличивать долю российских производителей в закупках, но местные поставщики не соответствуют требованиям, говорится в докладе КСИИ. Volkswagen Group Rus в течение 10 лет не могла найти в России бензин нужного качества для первой заливки в новые автомобили – и приходилось импортировать его, рассказывал директор калужского завода Volkswagen Group Rus Оливер Грюнберг в сентябре. «Импортировать топливо в Россию – все равно что завозить песок в пустыню», – замечал он, найти же локального производителя с качественной продукцией Volkswagen Group Rus смогла всего несколько месяцев назад.

Иногда производителя найти удается, но его сырье в 10 раз дороже иностранных аналогов даже с учетом доставки и растаможки, жалуется один из участников заседания, а некоторых товаров в России просто нет. Многие виды сырья и упаковочных материалов приходится напрямую закупать в Европе, подтверждает сотрудник производителя товаров массового спроса. Вместо поддержки крупных компаний надо создавать полную инфраструктуру мелких и средних компаний – поставщиков второго и третьего уровней, предлагает он.

Еще одна претензия инвесторов – плохо работающий механизм переработки. Он позволяет компании избежать импортных пошлин, но на идентификацию иностранных товаров в продуктах переработки уходит от нескольких дней до месяца. А некоторые товары идентифицировать в готовом продукте просто невозможно и для таких отраслей нужно считать, что ввезенные в более ранние сроки иностранные товары были первыми использованы для переработки, предлагают участники КСИИ. Мешают экспорту и проблемы со стандартами качества технологического соответствия, жалуются инвесторы: они сильно отличаются от европейских и экспортировать такие товары в страны Европейского союза сложно.

Опрошенные «Ведомостями» члены КСИИ рассчитывают, что совет поможет найти ответы на заданные вопросы. Но долгое время претензии остаются без ответа, что только усиливает неопределенность, считает бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков, работавший с инвесторами: у бизнеса формируется ощущение, что к нему не прислушиваются.

В подготовке статьи участвовал Владимир Штанов