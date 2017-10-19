Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: $20 млрд на родину

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Суверенный инвестфонд Катара вернул на родину $20 млрд Hasan Jamali / AP

Возвращенные средства Qatar Investment Authority (QIA) использовались, чтобы создать буфер и обеспечить банковскую систему ликвидностью, после того как отток капитала превысил $30 млрд, рассказал Financial Times министр финансов Катара Али Шариф аль-Имади.

В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения и транспортное сообщение с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и поддержке радикальных исламистов. Большая часть оттока капитала из банковской системы Катара пришлась на депозиты соседних государств, выведенные после разрыва отношений и введения эмбарго. Как недавно сообщало агентство Moody’s, с начала кризиса власти Катара влили в экономику $38,5 млрд.