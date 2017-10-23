Казначейство проследит, как фонды капремонта тратят деньги населения
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Чтобы закупки фондов капремонта стали прозрачнее, все данные об объявленных торгах и их результатах будут публиковаться в Единой информационной системе (ЕИС) zakupki.gov.ru, сообщили «Ведомостям» два сотрудника торговых площадок и подтвердила замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе. По ее словам, это произойдет в январе-феврале. Для этого достаточно решения казначейства, так как правительственное постановление уже разрешает перевести на ЕИС данные о закупках фондов. Но пока это делают лишь некоторые из них и лишь по части закупок.
Сейчас закупки не для ремонта, а для обеспечения деятельности фондов оплачиваются не из взносов населения, а за счет региональных бюджетов и их порядок определяют региональные же власти, указывает представитель Минстроя. В казначействе хотят, чтобы фонды публиковали на ЕИС информацию обо всех закупках. «ЕИС – это точка входа в закупки, все поставщики и подрядчики видят информацию на ЕИС, а не на десятках сторонних сайтов с информацией торговых площадок», – говорит Катамадзе. Перевод всей информации о закупках фондов капремонта на ЕИС позволит повысить конкуренцию на тендерах, снизить затраты и усилить общественный контроль за закупками, перечисляет Катамадзе, к тому же информация на ЕИС структурирована.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}