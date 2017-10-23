Экономика
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Ольга Адамчук
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Статья опубликована в № 4434 от 23.10.2017 под заголовком: Капитальный ремонт закупок

Казначейство проследит, как фонды капремонта тратят деньги населения

Их закупки будут размещаться на едином сайте

Чтобы закупки фондов капремонта стали прозрачнее, все данные об объявленных торгах и их результатах будут публиковаться в Единой информационной системе (ЕИС) zakupki.gov.ru, сообщили «Ведомостям» два сотрудника торговых площадок и подтвердила замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе. По ее словам, это произойдет в январе-феврале. Для этого достаточно решения казначейства, так как правительственное постановление уже разрешает перевести на ЕИС данные о закупках фондов. Но пока это делают лишь некоторые из них и лишь по части закупок.

Сейчас закупки не для ремонта, а для обеспечения деятельности фондов оплачиваются не из взносов населения, а за счет региональных бюджетов и их порядок определяют региональные же власти, указывает представитель Минстроя. В казначействе хотят, чтобы фонды публиковали на ЕИС информацию обо всех закупках. «ЕИС – это точка входа в закупки, все поставщики и подрядчики видят информацию на ЕИС, а не на десятках сторонних сайтов с информацией торговых площадок», – говорит Катамадзе. Перевод всей информации о закупках фондов капремонта на ЕИС позволит повысить конкуренцию на тендерах, снизить затраты и усилить общественный контроль за закупками, перечисляет Катамадзе, к тому же информация на ЕИС структурирована.

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