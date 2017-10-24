Блокчейн поборется с махинациями в закупках госкомпаний

Для этого они должны добровольно согласиться на эксперимент

Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Закупки по цепочке

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Закупки по цепочке: технология блокчейн, в которой чиновники видят лекарство почти от всех болезней экономики, добралась до закупок Артем Геодакян / ТАСС

Технология блокчейн, в которой чиновники видят лекарство почти от всех болезней экономики, добралась до закупок. Первой ее внедрит Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП), с которой ВЭБ договорился о запуске совместного проекта, сообщила госкорпорация. Это одна из крупнейших торговых площадок, объяснил выбор представитель ВЭБа.

Пилот затронет закупки госкомпаний, указывает представитель ЕЭТП. Система обеспечит надежность и прозрачность цепочек поставок, передал через представителя гендиректор ЕЭТП Антон Емельянов: информацию можно будет посмотреть даже в случае хакерской или DDoS-атаки. Блокчейн – это коробочка, в которую можно поместить все, что угодно, а в закупках «это сам бог велел сделать»: в этой сфере высок коррупционный фактор, блокчейн сделает закупки гораздо более прозрачными, говорит человек, близкий к ВЭБу.