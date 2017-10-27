Экономика
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Маргарита Папченкова
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Регионы просят денег

Регионы начали публично требовать у центра помощи

В их проблемах виновато само правительство, ограничивающее финансовую свободу регионов

Первой за помощью к федеральному центру обратилась Удмуртия – ее новый губернатор Александр Бречалов попросил поддержать региональный бюджет председателя Госдумы Вячеслава Володина. Затем уже к правительству обратилась Карелия: ей не хватило 97,4 млн руб. на повышение зарплат медработникам во исполнение майских указов президента.

В четверг к регионам, публично сообщившим о своих проблемах, присоединилась Хакасия. В своем обращении к премьеру Дмитрию Медведеву и Володину ее верховный совет попросил 28,2 млрд руб., указав, что из-за кризиса в экономике и решений центра, в том числе по налогам, в регионе «сложилась катастрофическая ситуация».

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