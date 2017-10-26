Хакасия попросила помощи из-за «катастрофической ситуации» с финансами

В Верховном совете отметили, что в 2016 г. в Хакасии сложился самый высокий дефицит бюджета среди российских субъектов, а государственный долг республики вырос на 6,1 млрд руб. Александр Колбасов / ТАСС

Хакасия обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой оказать финансовую помощь региону в размере 28,2 млрд руб. Об этом говорится на сайте Верховного совета республики. Хакасия остро нуждается в финансовой помощи, так как в регионе «сложилась катастрофическая ситуация в связи с потерями доходной части бюджета вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет и принятых за последние годы на федеральном уровне решений в области межбюджетных отношений и налогового регулирования», говорится в обращении.

В Верховном совете отметили, что в 2016 г. в Хакасии сложился самый высокий дефицит бюджета среди российских субъектов, а государственный долг республики вырос на 6,1 млрд руб. Госдолг бюджета по итогам 2017 г. составит 24,7 млрд руб., или 137% от собственных доходов, из которых 17,9 млрд руб. — коммерческий долг.

Налоговая реформа, проведенная в регионе, в частности отмена налога с продаж, централизация водного налога, доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, привела к тому, что за прошедшие годы Хакасия потеряла более 10 млрд руб., подсчитали в Верховном совете. Обнуление налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых для предприятий, осуществляющих в Хакасии инвестиционные проекты, приведет к бюджетным потерям в размере более 4,2 млрд руб.

Кроме того, региону с 2012 г. пришлось направить более 6 млрд руб. на передачу делегированных республике государственных полномочий и на выполнение майских указов президента.

«Как итог, расходные полномочия заметно превысили доходы, что привело к необходимости привлечения коммерческих кредитов, критическому росту задолженности в Пенсионный фонд России, Фонд соцстрахования, а также задолженности за выполненные работы и услуги для государственных и муниципальных нужд. На 1 октября 2017 г. объем кредиторской задолженности составил 6,5 млрд руб., в том числе просроченной — 4,3 млрд руб.», — говорится на сайте Верховного совета Хакасии.

Ранее Карелия первой из всех регионов признала, что ей не хватает денег на повышение зарплат бюджетникам в 2017 г. в рамках выполнения майских указов президента. Как писал РБК, регион официально попросил помощи у премьера Дмитрия Медведева и Минфина России. На 1 октября 2017 г. в Карелии обнаружилась нехватка собственных средств в размере 97,4 млн руб. на повышение зарплат медработникам. Все остальные регионы подтвердили обеспеченность средствами для выполнения президентского указа по медработникам.

В сентябре вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий региональную политику, говорил, что власти могут реструктурировать коммерческие долги наименее обеспеченных регионов. «Предварительные выводы заставляют серьезно задуматься над схемой поддержки», — говорил он. Кроме того, правительство обсуждает перераспределение налогов между центром и регионами, а также отмену части льгот, установленных на федеральном уровне для региональных и муниципальных налогов, сказал Козак.