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Карелия первой признала нехватку денег на выполнение майских указов

Минфин Карелии признал, что республике не хватает денег на повышение зарплат бюджетникам в 2017 г. в рамках выполнения майских указов президента. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ регионального ведомства. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Дмитрия Медведева и Минфина России.

На 1 октября 2017 г. в Карелии обнаружилась нехватка собственных средств в размере 97,4 млн руб. на повышение зарплат медработникам, следует из письма заместителя министра здравоохранения региона Натальи Хоровой на имя главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Все остальные регионы подтвердили обеспеченность средствами для выполнения президентского указа по медработникам.

Ранее сообщалось, что Минздраву не хватает 266 млрд руб. на зарплаты врачам и медперсоналу. По указу президента Владимира Путина в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% средней по экономике региона, где они работают, среднего и младшего медицинского персонала — 90 и 80%, а в 2018 г. — 200, 100 и 100%.