Почему в России выгодно быть «работающим бедным»

В труде за 10 000 руб. в месяц есть преимущества и для работодателей, и для работников

Компания «Кинешемская городская сеть» много лет использует для электроснабжения города Кинешмы в Ивановской области старые трансформаторы, которые приходится часто ремонтировать, рассказывает гендиректор Сергей Сироткин. На закупку нового оборудования и модернизацию нужно 125 млн руб. Свободных денег у предприятия нет, поэтому оно продолжает использовать ручной труд 130 ремонтников, которым платит по 20 000 руб. в месяц. За год на зарплаты уходит 31,2 млн руб., что значительно дешевле технического переоснащения. Муниципальные власти тоже довольны: они не хотят, чтобы из-за автоматизации компания увольняла людей – их некуда трудоустраивать в Кинешме, говорит Сироткин.

Недавно вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в стране 4,9 млн работающих живут за чертой бедности. По данным Росстата, 1,44% работников зарабатывали в прошлом году меньше МРОТа (тогда составлявшего 6204 руб.), а еще 10,4% – ниже прожиточного уровня (11 000 руб.). В России сформировался многочисленный класс так называемых работающих бедных, говорится в недавнем докладе Центра стратегического развития (ЦСР), подготовленном совместно с НИУ ВШЭ.

На самом же деле не только предприятиям выгодно нанимать «работающих бедных» – для работников тоже есть немало преимуществ в труде за копейки, выяснили «Ведомости».

Призы за занятость

В России сложилась специфическая модель рынка труда, которая позволяет переживать экономические кризисы не за счет увеличения безработицы, а за счет снижения зарплат, говорится в докладе ЦСР. Снижать зарплаты предприятия могут почти беспрепятственно, ведь обязательный минимум – МРОТ – очень низок, говорится в докладе. Сейчас МРОТ равен 7500 руб.