Женщины в России зарабатывают на 26% меньше мужчин

Вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что женщины в России зарабатывают на 26% меньше мужчин. «Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин», — сказала она.

По словам вице-премьера, Россия по соотношению доходов женщин и мужчин отстает от многих зарубежных стран. Средняя зарплата по итогам 2015 г. у мужчин в России составляла 38 600 руб., у женщин — 28 000 руб. Наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования.

Голодец также напомнила, что в России женщины представлены во всех отраслях, но их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой. По доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте.

«В Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете федерации — 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%, трое из 31 человека», — отметила вице-премьер.