Основательницам стартапов достается меньше инвестиций, чем мужчинам-основателям

Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Капитал по гендерному признаку

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Женщины основали почти 40% частных компаний в США, при этом им досталось всего 3% венчурного капитала, свидетельствуют данные фирмы PitchBook Data Pixabay

Компаниям, основанным женщинами, достается ничтожно малая доля венчурного финансирования. Причину того, почему так происходит, возможно, стоит искать в вопросах, которые инвесторы задают основательницам бизнеса. Команда исследователей в области психологии и менеджмента во главе с докторантом Columbia Business School Даной Канце проанализировала взаимодействие венчурных инвесторов с предпринимателями на конкурсе для стартапов, организованном TechCrunch в Нью-Йорке, на протяжении семи лет и выяснила, что венчурные фонды обычно спрашивают мужчин-основателей о том, как их компании будут добиваться успеха, а женщин – как они собираются избежать провала.

Женщины основали почти 40% частных компаний в США, при этом им досталось всего 3% венчурного капитала, свидетельствуют данные фирмы PitchBook Data, отслеживающей венчурные финансовые потоки.

Авторы исследования, посвященного причинам таких диспропорций, представят результаты своей работы на ежегодном заседании Academy of Management в августе. Сейчас положение женщин в технологическом секторе вновь оказалось в центре общего внимания после целого ряда скандалов, связанных как с гендерной дискриминацией в зарплате, так и с сексизмом и сексуальными домогательствами на рабочем месте.