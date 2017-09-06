Мосгорсуд запретил «Аэрофлоту» дискриминировать полных стюардесс

Мосгорсуд запретил «Аэрофлоту» не допускать к работе стюардессами женщин, размер одежды которых превышает 48-й.

«Победа! Мы все вместе с вами добились правды. Суд признал правила о размере одежды стюардесс в "Аэрофлоте" незаконными! То есть стандарт красоты имени генерального директора Савельева не прошел, а его подход, озвученный им в интервью: «Я распорядился не шить форму больше 48-го размера, и многие похудели», - нарушает этику и Трудовой кодекс, как мы и говорили. Молодцы прекрасные стюардессы, что не побоялись бороться за справедливость с крупнейшей российской авиакомпанией, что не стали терпеть. Теперь, благодаря этому решению, 600!» - говорится на странице одной из стюардесс в Facebook.

В апреле этого года Пресненский суд не нашел дискриминации, однако Мосгорсуд это решение отменил. «Суд признал неподлежащим к применению подпункт 7.1 требований «Аэрофлота» в части предъявления требований к размеру одежды», - сообщила РБК адвокат Ксения Михайличенко, представляющая интересы подавших в суд бортпроводниц.

Суд также обязал авиакомпанию выплатить стюардессе Евгении Магуриной, которая жаловалась на дискриминацию, 5000 руб. компенсации морального вреда и погасить задолженность по надбавке к зарплате.

«Мы удовлетворены решением суда. Суд объективно установил и признал, что в деятельности «Аэрофлота» отсутствует дискриминационная составляющая. Ущемление прав работников по возрасту, гендерному, расовому и иным подобным признакам в компании исключено. Принципы кадровой работы «Аэрофлота» отвечают нормам российского законодательства. Окончательный вывод относительно корректировок внутренних документов авиакомпании будет сделан после тщательного анализа текста решения», - прокомментировали решение суда в авиакомпании.