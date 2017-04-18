Суд отклонил иск стюардессы к «Аэрофлоту» по поводу требований к размеру одежды бортпроводников

Тушинский суд Москвы признал законными требования компании «Аэрофлот», касающиеся допустимого размера одежды бортпроводников, и отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ульяна Эммерт во вторник.

Таким образом, суд не нашел нарушений законодательства в оспариваемом документе.

Истица в своем заявлении требовала признать дискриминационным и удалить из требований к членам экипажа пункт, согласно которому допускается лишь определенный рост и размер одежды проводников. Также Иерусалимская просила взыскать с ответчика 1 млн руб. в качестве возмещения морального вреда, а также компенсировать удержанную зарплату. Заявительница утверждает, что из-за несоответствия введенным ограничениям заявительница была переведена на внутренние рейсы, что привело к снижению ее зарплаты.

Кроме Иерусалимской в январе 2017 г. 42-летняя стюардесса «Аэрофлота» Евгения Магурина обратилась в Пресненский суд Москвы с иском против авиакомпании, которая снизила надбавку к зарплате, в частности, из-за того, что она носит 52-й размер одежды вместо принятых в компании 42–48-го размеров. Бортпроводница требовала вернуть надбавку, а также компенсировать моральный вред в размере 100 000 руб.