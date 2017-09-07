Минздраву не хватает 266 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу

Чиновники пока не могут найти денег на исполнение указов Путина после 2018 года

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В будущем году врачи должны получать две средние по региону зарплаты, а медсестры – одну Юрий Смитюк / ТАСС

Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) денег на зарплаты врачам и медперсоналу будет хватать только в 2018 г., следует из пояснительной записки к проекту бюджета фонда на 2018–2020 гг., подготовленному в Минздраве. По указу президента Владимира Путина 2012 г. (поправленному правительством) в 2017 г. зарплата врачей должна составить 180% средней по экономике региона, где они работают, среднего и младшего медицинского персонала – 90 и 80%, а в 2018 г. – 200, 100 и 100%.

Доходы ФОМСа формируются в основном из страховых взносов работников, и в 2018–2020 гг. по плану это 1,89 трлн, 1,93 трлн и 2,01 трлн руб. соответственно. Удержать зарплаты врачей и медперсонала на установленном президентским указом уровне удастся только в 2018 г. – начиная с 2019 г. ФОМС ожидает дефицита. Чтобы покрыть его, фонду потребуются из федерального бюджета 95,5 млрд руб. в 2019 г. и 170,4 млрд в 2020 г.

Директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин говорит, что у ФОМСа есть резервы – в 2016–2017 гг. были большие взносы, остался и запас средств на непредвиденные расходы, это обеспечит рост зарплат медиков в 2017–2018 гг. Но в 2019 г. все кончится, дополнительных доходов не будет, нужно заложить трансферт в ФОМС в федеральный бюджет, говорит Шишкин, или ждать решения президента на этот счет.

ФОМС в 2018 г., безусловно, обеспечит зарплаты согласно указу президента, заявил представитель Минфина.

В протоколе июньского совещания у вице-премьера Ольги Голодец сказано, что в 2019–2020 гг. нужно удержать зарплаты медиков на достигнутом уровне.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в среду заявила, что руководство страны уже рассматривает вопрос об увеличении финансирования здравоохранения. В бюджете на 2018–2020 гг. пожелания Минздрава не учтены, возражает федеральный чиновник.

Трансферт на зарплаты медикам нужен, говорит представитель ФОМСа: изменится экономическая динамика – изменятся и бюджетные потребности фонда, и его доходы. В 2016 г. правительство, чтобы сбалансировать бюджет ФОМСа на 2017 г., решило не забирать у него 96,7 млрд руб.

Представитель Минздрава заявил, что комментировать проект бюджета преждевременно.

Выполнение майских указов должно финансироваться из всех источников фонда оплаты труда, а не только из средств обязательного медицинского страхования (ОМС), напоминает представитель ФОМСа. В октябре 2016 г. правительственная комиссия по бюджетным проектировкам решила, что из средств ОМС будет обеспечиваться до 70% повышения зарплат, остальные 30% – из региональных бюджетов, доходов от предпринимательской деятельности и прочих источников, продолжает он, и сейчас, и по прогнозам до 2019 г. ФОМС полностью обеспечивает свою долю роста зарплат медиков.

Изначально планировалось три источника финансирования роста зарплат: треть – из федерального бюджета, треть – из региональных и треть – из внутренних резервов, за счет оптимизации штата и имущества, рассказывает директор НИИ организации здравоохранения департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. Но в 2013–2015 гг. работников стало меньше не на треть, а на 5–7%, имущество тоже сократилось незначительно, план не выполнен.

Майские указы выполнялись в 2013–2015 гг., но в 2016 г. оказались недовыполнены на 1–2%: средние зарплаты россиян существенно выросли, чего никто не предвидел, объясняет Шишкин. В 2016 г. здравоохранение было самым отстающим в выполнении майских указов. ФОМС финансирует около 70–80% медработников, остальные финансируются из федерального бюджета, работают в ведомственных учреждениях, системах санэпидемнадзора – им тоже нужно повысить зарплаты, как это сделать, не известно, констатирует он.

Увеличивать долю регионов в расходах, когда поступления из двух других источников не растут, не увеличивая бюджетные кредиты и дотации, вряд ли возможно, считает Мелик-Гусейнов, если только государство не переведет на федеральный уровень часть региональных полномочий, например финансирование взносов в ФОМС за неработающих россиян – это 620–650 млрд руб. в год.

Когда ставилась задача повысить зарплаты, никто не предвидел нескольких лет рецессии, говорит Мелик-Гусейнов, теперь же даже с поддержкой федерального бюджета будет тяжело.