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Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Земля должна быть доступнее

ЦСР Кудрина предлагает провести земельную реформу

Сейчас земельная политика не защищает права собственников и вредит самому государству

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает изменить земельную политику. Сейчас она не защищает права собственников земель и вредит самому государству, указывают эксперты центра в своем докладе, обсуждавшемся в четверг.

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