Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Земля должна быть доступнее
ЦСР Кудрина предлагает провести земельную реформу
Сейчас земельная политика не защищает права собственников и вредит самому государству
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Государство должно перестать отбирать землю, если участки используются по назначению, призывает ЦСР
Ilya Naymushin / REUTERS
Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает изменить земельную политику. Сейчас она не защищает права собственников земель и вредит самому государству, указывают эксперты центра в своем докладе, обсуждавшемся в четверг.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}