Квартирно-политический фронт
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Методом проб и ошибок власти нащупали главную экономическую скрепу российского гражданина и в предвыборный период стараются ее поддержать. Речь, конечно, о жилье.
Московская программа реновации, презентованная походя как безусловное благо, в дальнейшем встретила мощные протесты в столице, раздражение провинции и вообще показала, что квадратные метры – очень деликатная материя для электората. На других квартирно-политических фронтах тем временем государство продолжало социалистическое наступление, обещая группам граждан помощь.
Во вторник комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил правительственный законопроект о компенсационном фонде, средства которого позволят достроить дома разорившихся или сбежавших девелоперов. Создать такой фонд в прошлом году предложил президент, постановление правительства об этом вышло в декабре. Фонд должен стать чем-то вроде АСВ на рынке долевого строительства, девелоперы будут отчислять в него долю от стоимости проекта (пока фигурирует цифра 1,2%).
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