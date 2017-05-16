ФСБ получила право изымать землю для госнужд

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности правом изымать земельные участки или расположенную на них недвижимость для государственных нужд. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, ФСБ получает право принимать «в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».

О том, что ФСБ вслед за ФСО попросила президента разрешить ей изымать земли, стало известно в августе. Бывший сотрудник ФСБ ранее рассказывал «Ведомостям», что такие права нужны спецслужбе для решения земельных вопросов в пограничной зоне.