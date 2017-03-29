ФСО получила право изымать земли для госнужд

Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Федеральной службы охраны (ФСО) России правом изымать земли для государственных нужд. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в указе, теперь ФСО «принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России». Ранее подобное право было дано и Росимуществу.