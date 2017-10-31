Долг развивающихся стран начал снижаться впервые с 2011 года

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Задолженность частного сектора выросла вдвое с 2003 г., но пока остается существенно ниже, чем в развитых странах Guang Niu / REUTERS

Общий долг развивающихся стран (правительств, нефинансовых компаний и домохозяйств) должен снизиться с рекордных 167,8% ВВП в 2016 г. до 167,2% к концу этого года, прогнозирует JPMorgan. Хоть это и небольшое снижение, произойти оно может впервые с 2011 г., когда долг был существенно меньше – 126,2% ВВП. «За последний год общая долговая динамика на развивающихся рынках, по-видимому, изменилась в лучшую сторону», – говорит стратег JPMorgan Джонни Гоулден.

Однако ситуация остается непростой, и не только из-за незначительности снижения долгового бремени. Вклад в улучшение ситуации пока вносит лишь корпоративный сектор. У нефинансовых компаний долг должен сократиться с 81,9% до 78,3% ВВП, по расчетам JPMorgan. При этом наибольшее снижение произойдет на Украине, в Саудовской Аравии, Бразилии, Китае и Хорватии.

Пока неясно, продолжит ли ситуация улучшаться. Все больше компаний может столкнуться с проблемами по погашению задолженности, предупреждает Институт международных финансов (IIF). По его оценкам, в большинстве крупных развивающихся стран доля проблемных компаний, у которых прибыль меньше расходов на оплату процентов по займам, сильно увеличилась с 2010 г. В Бразилии, Индии и Турции таких компаний около 20%, а в Китае – почти 15%.