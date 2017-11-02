Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: Рост цен застрял на нуле
Инфляция может не вернуться к 4% и в 2018 году, считают аналитики
Инфляционные риски остаются высокими и рост цен может разогнаться и выше 4%, спорит ЦБ
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Рост цен застрял на нуле
Андрей Гордеев / Ведомости
Инфляция приближается к очередному историческому минимуму. На прошлой неделе она вновь замедлилась до нуля, сообщил Росстат. В годовом выражении (с учетом округления) она осталась на уровне 2,7%, но двинулась уже в сторону 2,6%. Некоторых аналитиков такие данные побудили пересмотреть свои прогнозы инфляции на следующий год. До конца 2018 г. инфляция не сможет вернуться даже к 3,6%, считает Дмитрий Полевой из ING. В квартальном выражении она будет держаться ниже 4% вплоть до IV квартала 2018 г., ждут опрошенные Reuters аналитики. Их консенсус-прогноз на 2018 г. снизился с 4 до 3,8%.
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