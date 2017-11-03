Кредиты для малого и среднего бизнеса могут подешеветь

Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Банки развернутся к малому бизнесу

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Из-за высоких ставок по кредитам доступ к ним есть лишь у 15% предпринимателей Евгений Разумный / Ведомости

Сейчас банки неохотно выдают кредиты малому и среднему бизнесу – например, «Почта банк» и «Абсолют банк» вообще этого не делают, а в других банках ставки доходят до 16–19%. Лишь у 15% предпринимателей есть доступ к кредитам, жалуется президент «Опоры России» Александр Калинин.

Снизить стоимость кредитов для такого бизнеса может единый стандарт их кредитования. Новые стандарты внедряются вместе с платформой секьюритизации портфелей кредитов малому и среднему бизнесу, сообщил ЦБ. Проект стандарта может быть внедрен уже в этом году (разработан «МСП банком» вместе с ЦБ).