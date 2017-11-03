Экономика
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Ольга Адамчук
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Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Банки развернутся к малому бизнесу

Кредиты для малого и среднего бизнеса могут подешеветь

ЦБ упрощает их секьюритизацию

Сейчас банки неохотно выдают кредиты малому и среднему бизнесу – например, «Почта банк» и «Абсолют банк» вообще этого не делают, а в других банках ставки доходят до 16–19%. Лишь у 15% предпринимателей есть доступ к кредитам, жалуется президент «Опоры России» Александр Калинин.

Снизить стоимость кредитов для такого бизнеса может единый стандарт их кредитования. Новые стандарты внедряются вместе с платформой секьюритизации портфелей кредитов малому и среднему бизнесу, сообщил ЦБ. Проект стандарта может быть внедрен уже в этом году (разработан «МСП банком» вместе с ЦБ).

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