Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Сделка под честное слово
В 2018 году «Роснефтегаз» пообещал отдать половину прибыли в бюджет
Решение все равно будет за президентом, скептичен эксперт
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Договоренность о том, что «Роснефтегаз» все же выплатит 50% прибыли, зафиксирована и не должна измениться к моменту выхода директивы правительства о размере выплат, сказал Силуанов
Евгений Разумный / Ведомости
«Роснефтегаз» направит на дивиденды в 2018 г. половину прибыли – об этом Минфин договорился с компанией, рассказал министр финансов Антон Силуанов.
«Роснефтегаз» – посредник, через которого государство владеет своим пакетом акций в «Роснефти» и частью своих пакетов в «Газпроме» и «Интер РАО». Компания аккумулирует у себя дивиденды этих госкомпаний, а бюджету отдает лишь часть – или не отдает вообще.
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