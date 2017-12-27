В 2018 году «Роснефтегаз» пообещал отдать половину прибыли в бюджет

Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Сделка под честное слово

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Договоренность о том, что «Роснефтегаз» все же выплатит 50% прибыли, зафиксирована и не должна измениться к моменту выхода директивы правительства о размере выплат, сказал Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефтегаз» направит на дивиденды в 2018 г. половину прибыли – об этом Минфин договорился с компанией, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Роснефтегаз» – посредник, через которого государство владеет своим пакетом акций в «Роснефти» и частью своих пакетов в «Газпроме» и «Интер РАО». Компания аккумулирует у себя дивиденды этих госкомпаний, а бюджету отдает лишь часть – или не отдает вообще.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}