Экономика
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Маргарита Папченкова
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Сделка под честное слово

В 2018 году «Роснефтегаз» пообещал отдать половину прибыли в бюджет

Решение все равно будет за президентом, скептичен эксперт

«Роснефтегаз» направит на дивиденды в 2018 г. половину прибыли – об этом Минфин договорился с компанией, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Роснефтегаз» – посредник, через которого государство владеет своим пакетом акций в «Роснефти» и частью своих пакетов в «Газпроме» и «Интер РАО». Компания аккумулирует у себя дивиденды этих госкомпаний, а бюджету отдает лишь часть – или не отдает вообще.

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Комментарии  ()
Funky_Monk
07:42 27.12.2017
"Роснефтегаз" же—в чистом виде pass-through entity и не ведёт никакой операционной деятельности. Ситуация, когда он не выплачивает 100% дивов, наводит на не раз озвученную мысль, что он может использоваться в том числе и как slush fund.
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