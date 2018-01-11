Минфин в начале года купит рекордный объем иностранной валюты
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Минфин с 15 января по 6 февраля потратит на покупку иностранной валюты 257 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. Ежедневно будет расходоваться по 15,1 млрд руб. Сумма, которую Минфин планирует вложить в иностранную валюту, – это ожидаемые дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в январе 2017 г.
Если план будет реализован, то Минфин потратит на интервенции максимальную с 2017 г. сумму, когда ведомство начало закупать валюту. Пока рекордным является декабрь прошлого года – с 7 по 28 декабря было потрачено 203,9 млрд руб. Тогда увеличение интервенций было обусловлено ростом дополнительных нефтегазовых доходов на фоне дорожающей нефти.
Минфин начал с февраля 2017 г. приобретать валюту на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете нефтегазовые доходы для абсорбирования излишней ликвидности и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта приобретается в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов, впоследствии средства идут на пополнение госрезервов.
Рост валютных интервенций в 2018 г. является ожидаемым для рынка и объясняется переходом Минфина на новую формулу: теперь объемы операций зависят не от прогнозного, а от фактического курса рубля и долларовой цены на нефть.
Всего по итогам 2017 г. за счет покупки валюты Минфин пополнил резервы на 841,8 млрд руб., сообщал накануне министр финансов Антон Силуанов. В результате фонд национального благосостояния на начало года достиг 4,6 трлн руб., или 5% ВВП. В этом году при цене нефти $54–55 за баррель Минфин закупит валюту на 2 трлн руб., при цене $60 – на 2,8 трлн руб., говорил Силуанов.
Курс рубля существенно не изменился после объявления Минфина о своем решении. По состоянию на момент публикации доллар торгуется возле отметки 57 руб. (минус 0,06% к открытию торгов), евро – 68,08 руб. (минус 0,23%).
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