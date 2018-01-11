Счетная палата раскритиковала механизм консолидированной группы налогоплательщиков

Поступления от налога на прибыль с крупного бизнеса сократились за пять лет в два раза

Председатель правления «Газпрома» Алексей

Миллер

Евгений Разумный / Ведомости

Счетная палата опубликовала результаты анализа эффективности механизма консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), который по замыслу властей должен помочь более справедливому распределению между регионами доходов от налога на прибыль. Всего в России зарегистрировано 16 КГН. Например, их создали «Роснефть», «Татнефть», «Газпром», «Мечел», «Северсталь».

По мнению аудиторов, механизм КГН себя не оправдал. В 2016 г. КГН заплатили в консолидированный бюджет 298 млрд руб. налога на прибыль, что в два раза меньше, чем эти же компании перечислили в 2011 г. Примерно в два раза сократилась и доля поступлений от КГН в сравнении с 2011 г. – 1,41% против 2,95%.

На поступление налога на прибыль от КГН большое влияние оказывает ситуация в экономике, указывают аудиторы. Например, снижение цен на нефть, волатильность курсов и обязательства компании в иностранной валюте. Несмотря на эти объективные факторы, Счетная палата в своем сообщении предлагает продлить действовавший в 2016-2017 гг. мораторий на создание новых КГН. За продление моратория в декабре прошлого года выступали председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Крупный бизнес, напротив, просил отменить мораторий, рассказывал «Ведомостям» член бюро РСПП.

КГН были введены с 2012 г. для исправления сложившейся в 90-х – начале 2000-х гг. ситуации с распределением между регионами налога на прибыль. Тогда вертикально-интегрированные компании платили налог по месту своей регистрации, и в результате около 35% всех поступлений от налога получали Москва и Санкт-Петербург. Предполагалось, что значительную часть налогов от КГН будут получать регионы, в которых находятся основные производства компании, фонды и работники. Кроме того, механизм должен был снизить риск минимизации налога отдельными участниками группы и упрощал администрирование.

За прошедшие пять лет функционирования КГН примерно в половине регионов поступления уменьшились, в половине – увеличились, пишет СП. Процентная доля Москвы в налоге на прибыль организаций КГН в 2016 г. по сравнению с 2011 г. снизилась с 35,8% до 14%, в Санкт-Петербурге – с 53% до 1,8%.

В 2011 г. у семи регионов, в которых активно действовали КГН, был дефицит бюджета. Это Республика Карелия, Санкт-Петербург, Самарская область, Оренбургская область, Белгородская область, Краснодарский край и Кемеровская область. По итогам 2016 г. шесть регионов (кроме Краснодарского края) также закончили год с дефицитом бюджета, более того, в четырех из них (за исключением Самарской и Оренбургской областей) дефицит бюджета возрос в сопоставлении с 2011 г., указывают аудиторы.

Из-за возможности уменьшать налоговую базу на убытки входящих в группу участников бюджет недополучил от КГН в течение 2012-2016 гг. 322,5 млрд руб., сказано в сообщении СП. Еще одним упущением государства аудиторы называют возможность КГН делить прибыль между регионами исходя или из среднесписочной численности работников, или из расходов на оплату труда. Когда одна из КГН с 2016 г. заменила первый показатель на второй, перечисляемые ею налоги выросли в шести регионах, а в 11 субъектах – уменьшилась.

Также аудиторы обращают внимание на льготы для КГН. Пониженная ставка действует в 27 регионах. Из-за этого субъекты недополучили в 2016 г. 5,6 млрд руб., в 2015 г. - 40 млрд руб. по восьми КГН. Наконец, в 11 из 17 КГН были обнаружены нарушения налогового законодательства.